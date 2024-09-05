Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 151 боевое столкновение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Также враг активен на Кураховском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение этих суток российские захватчики нанесли по территории Украины 58 авиаударов, сбросив 66 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 572 дроны-камикадзе и осуществили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Старицы и Волчанска. Одна вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. Тринадцать боев завершено, два - еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадова. К настоящему времени 14 боевых столкновений завершено, три - до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре вражеских наступательных действия в районах Верхнекаменного и Спорного.

На Краматорском направлении велось 13 боев возле Часового Яра, Предтечиного, Ивановского, Белой Горы, Иванополья и Клещиевки. В настоящее время продолжается одна атака противника.

На Торецком направлении произошло 15 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Торецка и Нелиповки. Восемь столкновений завершено, семь - до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток шли 42 боя в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка и Михайловка. Силы обороны отразили 37 наступательных действий, пять - еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 332 оккупанта, из них 144 - безвозвратно. Также уничтожены танк, боевая бронированная машина "Тигр", БМ-21 "Град", один БПЛА, три автомобиля и девять единиц мототехники. К тому же, повреждены четыре танка, один миномет и десять единиц автотранспорта.

На Кураховском направлении враг 28 раз проводил наступательные действия вблизи Лисовки, Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Украинские защитники остановили 24 атаки, четыре - еще продолжаются.

На Времевском направлении противник предпринял шесть попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Константиновки и Угледара. Четыре боестолкновения завершены, два - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении остановлена атака российских захватчиков недалеко от Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, трижды штурмуя позиции наших войск.

"На других направлениях - без особых изменений", - добавили в Генштабе.