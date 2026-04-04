Битва за Ормузский пролив переносится? В Совбезе ООН взяли паузу, - Reuters

Запланированное на 3 апреля принятие решения Советом безопасности ООН по разблокированию Ормузского пролива силой так и не состоялось. Дипломаты осторожно говорят только о "следующей неделе", но точной даты до сих пор нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Представители миссии Бахрейна в ООН пока игнорируют запросы журналистов. Они отказались комментировать причины такой задержки.
Reuters отмечает, что проект резолюции является чрезвычайно радикальным и если его примут, страны получат право использовать "все необходимые оборонительные средства". Это фактически означает начало полномасштабной военно-морской операции.
Ключевые пункты резолюции предусматривают:
Пролив остается закрытым с начала активных боевых действий. Мировая экономика теряет миллиарды долларов ежедневно. Однако силовой сценарий нравится далеко не всем. Главными противниками инициативы стали Китай, Россия и, как ни странно, Франция. Они сорвали предыдущее заседание. Эти страны считают, что легализация силы только ухудшит ситуацию в регионе.
Мы уже сообщали, что ОАЭ готовятся помочь Трампу открыть Ормузский пролив военным путем. Если план будет реализован, то ОАЭ станет первой страной Персидского залива, которая силой ответит на атаки Ирана.
В то же время Тегеран хочет создать особую систему пропуска танкеров в Ормузском проливе. Танкеры, в зависимости от стран, будут разделены на "дружественные", "нейтральные" и "враждебные".
А еще стало известно, что европейские партнеры США опасаются, что Трамп завершит войну в Иране и не будет заниматься открытием водного пути. В Европе обсуждают экономические меры и санкции, чтобы Иран не мог получать прибыль от закрытия пролива.