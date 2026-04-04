Битва за Ормузский пролив переносится? В Совбезе ООН взяли паузу, - Reuters

Представители миссии Бахрейна в ООН пока игнорируют запросы журналистов. Они отказались комментировать причины такой задержки.

Reuters отмечает, что проект резолюции является чрезвычайно радикальным и если его примут, страны получат право использовать "все необходимые оборонительные средства". Это фактически означает начало полномасштабной военно-морской операции.

Ключевые пункты резолюции предусматривают:

восстановление транзитного прохода для танкеров;

разрешение на активные боевые действия флотов в проливе;

защиту коммерческих судов от атак со стороны Ирана.

Сопротивление Пекина и Москвы

Пролив остается закрытым с начала активных боевых действий. Мировая экономика теряет миллиарды долларов ежедневно. Однако силовой сценарий нравится далеко не всем. Главными противниками инициативы стали Китай, Россия и, как ни странно, Франция. Они сорвали предыдущее заседание. Эти страны считают, что легализация силы только ухудшит ситуацию в регионе.