Битва наративів з Росією в самому розпалі, але поки ЄС не у виграші, - Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель розповів про різні погляди на зустрічі міністрів закордонних справ G20 на тему війни Росії в Україні. На його думку, точка зору Євросоюзу поки "не у виграші".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Борреля.

На його думку, Брюсселю потрібно допомагати тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, але так чи інакше звертається за до Росії.

"Глобальна битва наративів в самому розпалі, і поки ми не у виграші. Як ЄС, ми повинні і далі спростовувати російську брехню і військову пропаганду, роз'яснюючи, хто несе відповідальність за агресію і, отже, за її наслідки", - написав він.

Головним висновком глава європейської дипломатії назвав згоду сторін"в абстрактних термінах". Всі згодні, що потрібно захищати такі принципи, як територіальний суверенітет і незастосування сили. Однак коли це стосується конкретних тим, наприклад ситуації в Україні, думки часто мають інший вигляд.

"Жорстока правда полягає в тому, що національні інтереси часто перевершують загальну прихильність більш високим ідеалам", - написав Боррель.

Глава європейської дипломатії констатував розбіжності при обговоренні теми продовольчої та енергетичної безпеки. Боррель підкреслив, що криза викликана не Євросоюзом або міжнародними санкціями. Причиною кризи стала війна Росії в Україні.

Як зазначає Жозеп Боррель, G7 і їх союзники єдині в засудженні військової операції і в спробах притягнути Росію до відповідальності. Але більшість країн "глобального півдня ""часто дотримуються іншої точки зору".

За його словами, деякі більше стурбовані наслідками для своєї країни, а не тим, хто несе відповідальність, деякі скаржаться на "подвійні стандарти" або хочуть зберегти хороші відносини з Росією, інші побоюються займати чиюсь позицію, побоюючись, що це поставить під загрозу їх геополітичні інтереси.

Вельми показовим був хід самої зустрічі G20, зазначив Боррель. Міністр закордонних справ Лавров покинув зустріч G20 відразу після свого виступу на першій сесії. Він навіть не став слухати, що говорять інші.

"Це рішення говорить вам все, що вам потрібно знати про те, наскільки Росія дійсно піклується про багатосторонні форуми. Я сподіваюся, що деякі члени G20", - зазначив він.

Нагадаємо, також нещодавно в ЄС заявили, що не дозволять Росії використовувати G20 в якості власного пропагандистського майданчика і відкинули будь-які спроби Кремля дезінформувати суспільство.

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