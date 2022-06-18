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Біткойн впав нижче 20 тисяч доларів: що відбувається з криптовалютою

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Лондон, Субота 18 червня 2022 11:58
Біткойн впав нижче 20 тисяч доларів: що відбувається з криптовалютою Фото: Біткойн впав до рівня грудня 2020 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн в суботу, 18 червня впав ще на 6,8% до 19 047 доларів. Ціна опустилася до найнижчого рівня з грудня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В останні тижні вартість криптовалют різко впала, оскільки інвестори позбавляються від ризикованих активів в умовах зростання ставок центральних банків. Біткойн, який досяг рекордного рівня в 69 тисяч доларів в листопаді 2021 року, втратив 60% своєї вартості в цьому році.

Безпосереднім поштовхом до обвалу стало те, що великий крипто-кредитор Celsius Network на цьому тижні заморозив зняття коштів, пославшись на "екстремальні" ринкові умови.

Проблеми з ліквідністю на платформі Celsius Network, через які 1,7 млн клієнтів не можуть викупити свої активи, збільшать регулятивний тиск США на сектор, який вже перебував під прицілом на тлі інших криз цього року.

Індустрія криптовалют бореться з пильною увагою через побоювання, що цифрові активи використовуються для ухилення від санкцій щодо Росії, а також через травневий крах криптовалюти TerraUSD, який призвів до падіння ринку і викликав побоювання з приводу системних ризиків.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні в Німеччині закрили найбільший майданчик російського даркнета і конфіскували біткойни

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