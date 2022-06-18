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Биткойн рухнул ниже 20 тысяч долларов: что происходит с криптовалютой

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Лондон, Суббота 18 июня 2022 11:58
Биткойн рухнул ниже 20 тысяч долларов: что происходит с криптовалютой Фото: биткойн упал до уровня декабря 2020 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Биткойн в субботу, 18 июня упал еще на 6,8% до 19 047 долларов. Цена опустилась до самого низкого уровня с декабря 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В последние недели стоимость криптовалют резко упала, поскольку инвесторы избавляются от рискованных активов в условиях роста ставок центральных банков. Биткойн, который достиг рекордного уровня в 69 тысяч долларов в ноябре 2021 года, потерял 60% своей стоимости в этом году.

Непосредственным толчком к обвалу стало то, что крупный крипто-кредитор Celsius Network на этой неделе заморозил снятие средств, сославшись на "экстремальные" рыночные условия.

Проблемы с ликвидностью на платформе Celsius Network, из-за которых 1,7 млн клиентов не могут выкупить свои активы, увеличат регулятивное давление США на сектор, который уже находился под прицелом на фоне других кризисов в этом году.

Индустрия криптовалют борется с пристальным вниманием из-за опасений, что цифровые активы используются для уклонения от санкций в отношении России, а также из-за майского краха криптовалюты TerraUSD, который привел к падению рынка и вызвал опасения по поводу системных рисков.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле в Германии закрыли крупнейшую площадку российского даркнета и конфисковали биткойны

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