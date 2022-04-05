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У Німеччині закрили найбільший майданчик російського даркнета і конфіскували біткойни

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Берлін, Вівторок 05 квітня 2022 12:30
У Німеччині закрили найбільший майданчик російського даркнета і конфіскували біткойни Фото: у Німеччині закрили найбільший майданчик російського даркнета (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німецькі слідчі закрили нелегальний торговий майданчик даркнета Hydra Market. Як повідомляє Федеральне управління кримінальної поліції, його серверна інфраструктура була конфіскована після "великих розслідувань", і ринок"у зв'язку з цим був закритий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Коли сервери були заарештовані, також було конфісковано 543 біткойнів з поточною вартістю близько 23 мільйонів євро.

Hydra Market була російськомовною платформою, яка була доступна як мінімум з 2015 року і мала близько 17 мільйонів клієнтів і більше 19 тисяч облікових записів продавців.

За даними Федерального управління кримінальної поліції, тільки у 2020 році через торговий майданчик даркнету було продано не менше 1,23 млрд євро. За оцінкою власних експертів компанії і фахівців Генеральної прокуратури Франкфурта-на-Майні, які також брали участь у розслідуванні, платформа була "нелегальним торговим майданчиком з найвищим оборотом у світі".

Hydra Market в основному використовувався для торгівлі наркотиками, вкраденими даними та підробленими документами. Особливе значення мав механізм для біткойнів, який можна було використовувати для маскування цифрових фінансових транзакцій з криптовалюта і значно ускладнити кримінальне розслідування владою.

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