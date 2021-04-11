Біткойн знову перевищив позначку 60 тисяч доларів

Криптовалюта біткойн в черговий раз перевищила позначку 60 тисяч доларів. Курс зростає на новинах про можливе скорочення пропозиції.

Повідомляється, що біткойн піднявся вище 60 000 доларів і наблизився до рекордних максимумів у ці вихідні. При цьому у суботу, 10 квітня, криптовалюта досягла позначки в 61 222,22 долара, що є найвищим показником майже за місяць. Але на ранок неділі курс опустився нижче 60 000 доларів.

Зазначимо, біткойн вперше взяв цю планку 13 березня, досягнувши рекордної позначки в 61 781,83 долара на біржі Bitstamp. Це сталося відразу після того, як президент США Джо Байден підписав пакет допомоги економіці на 1,9 трлн доларів.

При цьому аналітики вважають, що за останні пару тижнів інвестори звернули свою увагу на фондові ринки та інші кріптовалюти. В результаті чого біткойн фактично "не діяв" на рівні 50 000 доларів.