Біткойн дешевшає після досягнення історичного максимуму

Біткойн подешевшав у понеділок, 15 березня, приблизно на 5% до 57,5 тисяч доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта дешевшає після досягнення в суботу історичного максимуму в 61 781 долар.

Про це свідчать дані Coinmarketcap .

Як відзначає агентство Reuters, високопоставлений чиновник уряду Індії заявив, що Делі запропонує закон, що забороняє криптовалюти, штрафуючи будь-якого в країні, який торгує або навіть зберігає такі цифрові активи.

Ця міра відповідає січневому порядку денному уряду, в якій міститься заклик заборонити приватні віртуальні валюти, такі як біткойн, при створенні основи для офіційної цифрової валюти.

Законопроект надасть власникам криптовалют до шести місяців на ліквідацію, після чого будуть стягуватися штрафи.

Якщо заборона стане законом, Індія стане першою великою економікою, яка зробить зберігання криптовалюти незаконним. Навіть Китай, який заборонив видобуток вугілля-майнінг і торгівлю, не карає за володіння.