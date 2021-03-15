Біткойн дешевшає після досягнення історичного максимуму
Біткойн подешевшав у понеділок, 15 березня, приблизно на 5% до 57,5 тисяч доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта дешевшає після досягнення в суботу історичного максимуму в 61 781 долар.
Про це свідчать дані Coinmarketcap.
Як відзначає агентство Reuters, високопоставлений чиновник уряду Індії заявив, що Делі запропонує закон, що забороняє криптовалюти, штрафуючи будь-якого в країні, який торгує або навіть зберігає такі цифрові активи.
Ця міра відповідає січневому порядку денному уряду, в якій міститься заклик заборонити приватні віртуальні валюти, такі як біткойн, при створенні основи для офіційної цифрової валюти.
Законопроект надасть власникам криптовалют до шести місяців на ліквідацію, після чого будуть стягуватися штрафи.
Якщо заборона стане законом, Індія стане першою великою економікою, яка зробить зберігання криптовалюти незаконним. Навіть Китай, який заборонив видобуток вугілля-майнінг і торгівлю, не карає за володіння.
Як повідомляло РБК-Україна, біткойн 13 березня і вперше в історії піднявся вище 60 тисяч доларів і досяг максимуму у 61 781 долар.
Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon. Тим не менш, багато аналітиків та інвесторі як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі. Mellon. Тим не менш, багато аналітики та інвестори як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованим і дуже волатильним цифровим активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.