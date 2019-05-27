Біткойн подорожчав до максимуму за рік

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Сьогодні Bitcoin встановив новий річний максимум в 8846 доларів

Середньоринкова ціна криптолюты Біткоин (Bitcoin) встановила новий річний максимум в 8846 доларів вранці 27 травня. Про це свідчать дані CoinDesk.

Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні більше 12 місяців тому - 11 травня 2018 року. За останні кілька місяців її курс збільшився на 159%.

Зараз частка Bitcoin на ринку цифрових грошей становить 57,3% при капіталізації активу 154 млрд доларів. Обсяг торгів монетою знаходиться на позначці у 30 млрд доларів, за минулу добу він збільшився на 43%.

Нагадаємо, курс кріптовалюти Bitcoin у середу, 14 листопада, знизився більш, ніж на 10%, і досяг нового мінімуму 2018 року. Біткойн впав нижче позначки 6 тис. доларів. Станом на 20:55 (за київським часом) курс кріптовалюти досяг 5,754 тис. доларів.

Відзначимо, що вартість однієї монети Біткойна наблизилася до історичного максимуму (близько 20 тис. доларів) у грудні 2017 року. На початку 2018 року на ринку криптовалют почалася стагнація.

Додамо, сукупна вартість всіх криптовалют оцінюється в 268,1 млрд доларів, це максимальне значення з початку серпня 2018 року.