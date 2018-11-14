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Біткойн впав до мінімуму за 2018 рік

Новини » Фінанси    14.11.2018 - 20:37
Біткойн впав до мінімуму за 2018 рік
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Курс кріптовалюти досяг 5,754 тис. доларів

Курс кріптовалюти биткойн (Bitcoin) у середу, 14 листопада, знизився більш, ніж на 10%, і досяг нового мінімуму 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу MarketWatch і CoinDesk.

Повідомляється, що сьогодні на торгах біткойн впав нижче позначки 6 тис. доларів. Станом на 20:55 (за київським часом) курс кріптовалюти досяг 5,754 тис. доларів.

Нагадаємо, биткоин 1 жовтня торгувався нижче 6,6 тис. доларів за монету.

Відзначимо, що вартість однієї монети биткойна наблизилася до історичного максимуму (близько 20 тис. доларів) у грудні 2017 року. На початку 2018 року на ринку криптовалют почалася стагнація.

Так, курс биткоин 16 січня 2018 року впав до мінімального рівня з початку грудня 2017 року, знизившись до позначки в 12 тис. доларів. Курс биткоина обвалився на 43% з максимального рівня грудня 2017 року, коли ціна кріптовалюти досягав 20,09 тис. доларів.

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