Биткойн подорожал до максимума за год

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Сегодня Bitcoin установил новый годовой максимум в 8846 долларов

Среднерыночная цена криптолюты Биткоин (Bitcoin) установила новый годовой максимум в 8846 долларов утром 27 мая. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

В последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне больше 12 месяцев назад - 11 мая 2018 года. За последние несколько месяцев ее курс увеличился на 159%.

Сейчас доля Bitcoin на рынке цифровых денег составляет 57,3% при капитализации актива в 154 млрд долларов. Объем торгов монетой находится на отметке в 30 млрд долларов, за прошедшие сутки он увеличился на 43%.

Напомним, курс криптовалюты Bitcoin в среду, 14 ноября, снизился более, чем на 10%, и достиг нового минимума 2018 года. Биткойн упал ниже отметки в 6 тыс. долларов. По состоянию на 20:55 (по киевскому времени) курс криптовалюты достиг 5,754 тыс. долларов.

Отметим, что стоимость одной монеты Біткойна приблизилась к историческому максимуму (около 20 тыс. долларов) в декабре 2017 года. В начале 2018 года на рынке криптовалют началась стагнация.

Добавим, совокупная стоимость всех криптовалют оценивается в 268,1 млрд долларов, это максимальное значение с начала августа 2018 года.