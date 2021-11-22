Сальвадор побудує перше у світі криптовалютне місто

Сальвадор планує побудувати перший в світі "місто біткоіни", що фінансується спочатку за рахунок облігацій, забезпечених біткоіни. Жителі міста будуть звільнені від ПДВ.

Про це заявив президент Сальвадору Найіб Букеле, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, місто планують побудувати в Східному регіоні Ла-Уніон. Він буде отримувати геотермальну енергію від вулкана і не буде стягувати ніяких податків, крім податку на додану вартість (ПДВ).

"Інвестуйте сюди і заробляйте скільки хочете. Це повністю екологічне місто, яке працює і харчується енергією вулкана", - заявив президент Сальвадору.

Половина стягуваного ПДВ буде використовуватися для фінансування облігацій, випущених для будівництва міста, а інша половина піде на оплату послуг, таких як збір сміття, сказав Букеле, оцінивши громадську інфраструктуру приблизно в 300 тисяч біткоіни.