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Сальвадор побудує перше у світі криптовалютне місто

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Понеділок 22 листопада 2021 20:52
Сальвадор побудує перше у світі криптовалютне місто Фото: Сальвадор побудує перший у світі криптовалютний місто (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сальвадор планує побудувати перший в світі "місто біткоіни", що фінансується спочатку за рахунок облігацій, забезпечених біткоіни. Жителі міста будуть звільнені від ПДВ.

Про це заявив президент Сальвадору Найіб Букеле, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, місто планують побудувати в Східному регіоні Ла-Уніон. Він буде отримувати геотермальну енергію від вулкана і не буде стягувати ніяких податків, крім податку на додану вартість (ПДВ).

"Інвестуйте сюди і заробляйте скільки хочете. Це повністю екологічне місто, яке працює і харчується енергією вулкана", - заявив президент Сальвадору.

Половина стягуваного ПДВ буде використовуватися для фінансування облігацій, випущених для будівництва міста, а інша половина піде на оплату послуг, таких як збір сміття, сказав Букеле, оцінивши громадську інфраструктуру приблизно в 300 тисяч біткоіни.

Нагадаємо, у вересні Сальвадор першим у світі визнав Біткойн законним платіжним засобом.

Крім того, Сальвадор ввів в експлуатацію ферму з видобутку біткоіни біля підніжжя вулкана.

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Сальвадор Біткоін
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