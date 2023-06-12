Bitcoin ниже 26 тысяч долларов: что будет с курсом

Скриншот с сайта WhiteBIT.com

В топ-10 наиболее капитализированных криптовалют лучший результат за сутки зафиксирован у Cardano (+1,08%). Активнее других терял в цене BNB (-5,18%). Наибольшие потери зафиксированы у Solana (-30,31%).

Также по состоянию на утро 12 июня Ethereum (ETH) торгуется на уровне 1,739 доллара, USDC – 0,9984, WhiteBIT Token (WBT) – 4,66.

Следует отметить, что на этой неделе в США состоится заседание Федеральной резервной системы. В связи с этим аналитики ожидают повышенной волатильности на рынке криптовалют во второй половине июня.

Вместе с тем соответствующий мировой банк JPMorgan предусматривает в своем исследовании, что розничный спрос на биткоин будет оставаться высоким до апреля 2024 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что WhiteBIT запустила тестовую сеть собственного блокчейна.

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