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Bitcoin ниже 26 тысяч долларов: что будет с курсом

Фото: курс Bitcoin ниже 26 тысяч долларов (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Начало июня для криптовалют началось с падения биткоина. Однако с 5 по 11 июня курс самой популярной криптовалюты несколько стабилизировался и по состоянию на понедельник, 12 июня, торгуется на уровне 25 800 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT.

Скриншот с сайта WhiteBIT.com

В топ-10 наиболее капитализированных криптовалют лучший результат за сутки зафиксирован у Cardano (+1,08%). Активнее других терял в цене BNB (-5,18%). Наибольшие потери зафиксированы у Solana (-30,31%).

Также по состоянию на утро 12 июня Ethereum (ETH) торгуется на уровне 1,739 доллара, USDC – 0,9984, WhiteBIT Token (WBT) – 4,66.

Следует отметить, что на этой неделе в США состоится заседание Федеральной резервной системы. В связи с этим аналитики ожидают повышенной волатильности на рынке криптовалют во второй половине июня.

Вместе с тем соответствующий мировой банк JPMorgan предусматривает в своем исследовании, что розничный спрос на биткоин будет оставаться высоким до апреля 2024 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что WhiteBIT запустила тестовую сеть собственного блокчейна.

Также мы публиковали инструкцию, как быстро и безопасно купить самую популярную криптовалюту во всем мире – Bitcoin.

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