Криптобиржа WhiteBIT запустила тест собственного блокчейна

В августе 2022 года WhiteBIT выпустила свой актив - WhiteBIT Token (WBT). Сейчас компания запустила тестовую сеть собственного блокчейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечают в компании, это важный этап перед вводом его в основную сеть, что позволит бирже усовершенствовать свой продукт и обеспечить надежность, скорость и низкие комиссии пользователям в безопасной среде.

Тестнет - это тестовая сеть, которая позволяет испытать функционал и возможности блокчейна в реальном времени, но без реальных цифровых активов. Наличие собственной сети сделает WBT самостоятельной единицей и превратит актив из токена в монету.

Блокчейн разработан на базе Geth (Go-Ethereum). Это сделано для совместимости проекта с контрактами и решениями экосистемы Ethereum.

WB Network работает на механизме консенсуса Proof-of-Authority (PoA). Простыми словами это алгоритм, в котором вместо майнеров, как у Proof-of-Work (PoW) или стейкеров, как у Proof-of-Stake (PoS), используются известные и доверенные члены сети, имеющие право на генерацию новых блоков и подтверждение транзакций. Кроме низкой комиссии по транзакции также следует отметить:

прогнозируемый интервал между созданием двух блоков;

Надежность (защита от единичных взломов);

Высокий показатель TPS (Transactions Per Second, с англ. количество транзакций, которые сеть может обработать в секунду).

По данным WB Network Explorer, максимальный показатель транзакций в секунду (TPS) сети составляет 153,5, что является достаточно хорошим показателем. Средняя комиссия составляет 0.00002566 WBT, что равно 0.00012317 USDT (по цене WBT по состоянию на 12.4.2023)

Уже сейчас можно подключиться к сети с помощью Metamask и получить тест WBT. Для этого необходимо перейти на страницу Faucet WB Explorer, вставить адрес бумажника в текстовое поле, подтвердить и нажать "Claim". Чтобы протестировать сеть, можно отправлять активы с одного счета на другой.

Кроме того, можно еще и выпустить свой смартконтракт с помощью инструмента Remix. Как это сделать читай подробнее в документации.

Также недавно биржа расширила метод снятия Checkout Mastercard для Checkout Visa/Mastercard для валют BGN, CZK, EUR, PLN и USD.

Checkout.com является одной из крупнейших финтех-компаний, предоставляющей услуги обработки платежей для других компаний. Платформа сочетает в себе цифровые платежи, аналитику и систему мониторинга мошеннических операций. Поэтому использование Checkout Visa – безопасный и надежный способ получения платежей.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, родом из Украины, основанная в 2018 году. Сегодня компания насчитывает более 700 специалистов. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ активов и 10+ государственных валют. Высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2.5 млрд.

С начала полномасштабного вторжения WhiteBIT активно сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины (МИД) для помощи гражданам Украины.