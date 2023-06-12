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Bitcoin нижче 26 тисяч доларів: що буде з курсом

Фото: курс Bitcoin нижче 26 тисяч доларів (flickr)
Автор: Сергей Новиков

Початок червня для криптовалют розпочався з падіння біткоїна. Однак з 5 по 11 червня курс найпопулярнішої криптовалюти дещо стабілізувався й станом на понеділок, 12 червня, торгується на рівні 25 800 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані однієї з найбільших європейських криптобірж WhiteBIT.

Скріншот з сайту WhiteBIT.com

У топ-10 найбільш капіталізованих криптовалют найкращий результат за добу зафіксовано у Cardano (+1,08%). Активніше за інших втрачав у ціні BNB (-5,18%). Найбільші втрати зафіксовано у Solana (-30,31%).

Також станом на ранок 12 червня Ethereum (ETH) торгується на рівні 1,739 долара, USDC – 0,9984, WhiteBIT Token (WBT) – 4,66.

Варто зазначити, що цього тижня в США відбудеться засідання Федеральної резервної системи. У зв'язку з цим аналітики очікують підвищеної волатильності на ринку криптовалют у другій половині червня.

Разом з тим, повідний світовий банк JPMorgan передбачає у своєму дослідженні, що роздрібний попит на біткоїн залишатиметься високим до квітня 2024 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що WhiteBIT запустила тестову мережу власного блокчейну.

Також ми публікували інструкцію, як швидко й безпечно купити найпопулярнішу криптовалюту у всьому світі — Bitcoin.

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