Біржову торгівлю адаптують до європейських норм

Фото: НКЦПФР (nssmc.gov.ua)

Ринок цінних паперів буде реформований

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) почала процес адаптації умов біржової торгівлі в Україні до європейських правил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії.

Як зазначили в прес-службі, першою зміною стали нові правила звітування про позабіржові угоди. Відтепер, в Україні, так само як і в Європі, сторони угод мають звітувати за фактом їх укладання, а не за фактом їх виконання. Оскільки виконання угод могло бути розтягненим в часі, ні учасники ринку, ні регулятор не мали своєчасної "картинки" позабіржового ринку. Статистика угод не могла слугувати надійним ціновим орієнтиром на ринку, не могла також стати надійною основою для моніторингових систем регулятора для визначення маніпулятивних угод.

"Нова система звітування - це початок комплексного реформування умов та правил організованої торгівлі в Україні, які включатимуть в себе також нові вимоги до торгових систем, кібер-захисту на сучасному рівні, запровадження корпоративного управління бірж", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, зміни впроваджуються в рамках взаємодії НКЦПФР з європейськими партнерами, зокрема, Європейським банком реконструкції та розвитку, Іспанською біржею BME та юридичною компанією Dentos.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала першу емісію корпоративних облігацій українського емітента за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС.

Нагадаємо, у 2018 році на організованому ринку України обсяги торгів цінними паперами склали 260,866 млрд грн. В тому числі, обсяги торгів акціями склали 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративними облігаціями - 10,267 млрд грн (4%), ОВДП - 245,733 млрд грн (94,1%), іншими цінними паперами - 3,685 млрд грн (1,4%).