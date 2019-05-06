Биржевую торговлю адаптируют к европейским нормам

Фото: НКЦБФР (nssmc.gov.ua)

Рынок ценных бумаг будет реформирован

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) начала процесс адаптации условий биржевой торговли в Украине к европейским правилам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комисии.

Как отметили в пресс-службе, первым изменением стали новые правила отчетности о внебиржевых сделках. Теперь в Украине, так же как и в Европе, стороны сделок должны отчитываться по факту их заключения, а не по факту их выполнения. Поскольку исполнение сделок могло быть растануто времени, ни участники рынка, ни регулятор не имели своевременной "картинки" внебиржевого рынка. Статистика сделок не могла служить надежным ценовым ориентиром на рынке, не могла также стать надежной основой для мониторинговых систем регулятора для определения манипулятивных сделок.

"Новая система отчетности - это начало комплексного реформирования условий и правил организованной торговли в Украине, которые будут включать в себя также новые требования к торговым системам, кибер-защите на современном уровне, внедрение корпоративного управления бирж", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, изменения вводятся в рамках взаимодействия НКЦБФР с европейскими партнерами, в частности, Европейским банком реконструкции и развития, Испанском биржей BME и юридической компанией Dentos.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала первую эмиссию корпоративных облигаций украинского эмитента по новым правилам, адаптированным к стандартам ЕС.

Напомним, в 2018 году на организованном рынке Украины объемы торгов ценными бумагами составили 260,866 млрд грн. В том числе, объемы торгов акциями составили 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративными облигациями - 10,267 млрд грн (4%), ОВГЗ - 245,733 млрд грн (94,1%), другими ценными бумагами - 3,685 млрд грн (1,4%).