Биометрические проверки для въезда в ЕС запустят поэтапно: когда начнет действовать система

Запуск отложен частично

Биометрическая регистрация для посещения ЕС может не вводиться полностью до 12 апреля 2026 года, поскольку пограничникам разрешено ослабить правила, чтобы уменьшить очереди или хаос после того, как система наконец-то заработает.

Кроме того, также будет дополнительный 90-дневный льготный период для устранения сбоев в системе. В частности, об этом предупреждают в случаи въезда из Великобритании во Францию.

Как будет работать система

EES потребует от граждан стран вне ЕС прохождения отпечатков пальцев и фотографирования. Данные будут храниться в единой европейской базе в течение трех лет.

Напомним, что Великобритания вышла из ЕС, поэтому ее жителям при путешествиях также нужно будет проходить биометрическую проверку.

Пассажиры самолетов будут проходить проверку по прибытии в аэропорты ЕС. А для тех, кто едет по туннелю или парому через Ла-Манш, биометрический контроль будет проходить еще в Великобритании, до посадки на транспорт.

В то же время в Великобритании киоски регистрации должны открыться уже через две недели.

Поэтапное внедрение

С 12 октября в Великобритании система будет работать для автобусных пассажиров и грузов. Автомобили начнут проверять с ноября, а для клиентов Eurostar сначала регистрация будет добровольной.

Впрочем, даже на старте процесс будет оставаться запутанным: киоски разных операторов задают путешественникам разные вопросы по билетам, страхованию или финансовой способности.