Binance закрывает счета клиентам в нескольких странах ЕС

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance перестает обслуживать клиентов в ряде стран Европы. Причиной является отсутствие соответствующей лицензии на работу в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Coin Desk.

Binance сокращает работу в Европе

Учетные записи должны быть закрыты, а криптовалюта - выведена до 31 декабря. Пользователи Binance в Испании, Италии, Франции и Польше получили аналогичные сообщения.

Представитель Binance сообщил CoinDesk, что биржа "постепенно ограничивает определенные услуги для пострадавших пользователей" после завершения переходного периода согласно правилам рынков криптоактивов Европейского Союза (MiCA).

В июне Binance впервые связалась с пользователями во Франции, Испании, Италии и Польше, призывая выйти со счетов. Это страны, где компания вела локально зарегистрированный бизнес до окончания переходного периода MiCA.

С 29 ноября Binance будет ежемесячно взимать с пользователей 0,025% от их остатка криптовалютного баланса или 10 USDC, в зависимости от того, какая сумма выше.

Первое списание будет осуществлено в течение трех дней после 29 ноября, а второе - после 24 декабря. С учетных записей, на которых меньше комиссии, будет списан весь баланс согласно электронным письмам от Binance пользователям.

Какая причина

Французский финансовый регулятор, Autorité des marchés financiers (AMF), отмечает, что продолжавшаяся с мая 2022 года регистрация Binance France автоматически утратила силу 2 июля.

MiCA требует от криптовалютных бирж получить авторизацию в стране-члене ЕС для обслуживания клиентов по всему блоку.

Binance отозвала свою заявку на получение греческой лицензии MiCA в июне, но заявила, что планирует получить одобрение в другом государстве-члене ЕС, название которого она еще не назвала.

Компания до сих пор не внесена в реестр уполномоченных криптопровайдеров Европейского управления по ценным бумагам и рынкам.

"Наши обязательства перед Европой остаются неизменными, и мы активно продвигаемся в процессе получения разрешения", - сказал спикер.