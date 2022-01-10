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Вперше з серпня 2021 року: вартість біткоіни впала нижче 40 тисяч доларів

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Понеділок 10 січня 2022 16:57
Вперше з серпня 2021 року: вартість біткоіни впала нижче 40 тисяч доларів Фото: вартість біткоіни впала нижче 40 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 10 січня, вартість біткоіни під час торгової сесії опустилася нижче позначки в 40 тисяч доларів. Такий показник зафіксований вперше з серпня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Coin Telegraph.

Відзначається, що падіння склало 4,36%. до 39 739 доларів.

Вперше з серпня 2021 року: вартість біткоіни впала нижче 40 тисяч доларів

Курс біткоіни знижується третій тиждень поспіль. Сумарно за цей час криптовалюта подешевшала більш ніж на 20%. Причому сильне падіння припало на перший тиждень року, коли інвестори отримали новорічний "подарунок" у вигляді здешевлення біткоіни на 13%.

Нагадаємо, курс біткоіни почав падати на тлі протестів у Казахстані.

Як писало РБК-Україна, На Казахстан припадає 18,1% хешрейта біткоіни.

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