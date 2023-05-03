Возле побережья Черного моря зафиксировали два самолета стран НАТО

Сегодня, 3 мая, у побережья Черного моря находятся самолеты Италии и Британии. Один из них - разведывательный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.
По данным мониторингового сервиса, в воздушном пространстве Румынии возле побережья зафиксировали разведывательный самолет Италии Gulfstream G550 AEW и самолет-заправщик Британии Airbus KC2 Voyager.
Фото: самолеты стран НАТО возле Черного моря (скриншот)
Исходя из траектории полета итальянского самолета, можно сделать вывод, что он патрулирует побережье.
Напомним, такой же самолет Италии фиксировали у побережья Черного моря 20 апреля.
Также мы писали, что 9 апреля американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawkбыл замечен в небе над Румынией.
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