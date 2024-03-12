У побережья Болгарии в Черном море выявили дрейфующую мину

Разминирование Черного моря

В январе этого года глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение Софии с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море скоро будет подписано. После этого миссия начнется.

Уже 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько времени уйдет на разминирование Черного моря.

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