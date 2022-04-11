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Викриті в шпигунстві. Франція висилає шість російських дипломатів

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Париж, Понеділок 11 квітня 2022 23:55
Викриті в шпигунстві. Франція висилає шість російських дипломатів Посольство РФ в Парижі (Фото: imgur.com)
Автор: Константин Широкун

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ Франції, опублікованою в понеділок, Франція висилає шістьох співробітників посольства Росії у Франції, підозрюваних у шпигунстві «під дипломатичним прикриттям».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Після тривалого розслідування Головне управління внутрішньої безпеки Франції розкрило в неділю, 10 квітня, таємну операцію, проведену російськими спецслужбами. Шість російських дипломатів, які займалися розвідувальною діяльністю, оголошені персонами нон грата і повинні покинути країну в найкоротші терміни. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен привітав у своїх соцмережах причетних до розкриття справи французьких агентів безпеки.

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