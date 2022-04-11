Викриті в шпигунстві. Франція висилає шість російських дипломатів
Згідно із заявою Міністерства закордонних справ Франції, опублікованою в понеділок, Франція висилає шістьох співробітників посольства Росії у Франції, підозрюваних у шпигунстві «під дипломатичним прикриттям».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Після тривалого розслідування Головне управління внутрішньої безпеки Франції розкрило в неділю, 10 квітня, таємну операцію, проведену російськими спецслужбами. Шість російських дипломатів, які займалися розвідувальною діяльністю, оголошені персонами нон грата і повинні покинути країну в найкоротші терміни. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен привітав у своїх соцмережах причетних до розкриття справи французьких агентів безпеки.
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