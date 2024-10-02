От бюджетных квартир до элитных таунхаусов. За сколько можно купить жилье в Италии

Украинцы имеют право покупать недвижимость в Италии без особых разрешений, но для постоянного проживания в стране нужно оформить соответствующие документы.

Что происходит на рынке недвижимости в Италии

В сентябре Федеральная резервная система Италии снизила процентную ставку на недвижимость впервые за четыре года. Ипотечные ставки отреагировали на это колебаниями. Средняя недельная 30-летняя фиксированная ставка упала с 6,2 до 6,09%, а дневная ставка поднялась с 6,15 до 6,17%.

В прошлом году продажи жилья упали до самого низкого уровня почти за три десятилетия. В августе этого года продажи снизились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

Итальянские эксперты заявляют, что в стране не хватает миллионов домов, поэтому цены на недвижимость остаются высокими.

Сколько стоят квартиры в самых больших городах

В Милане однокомнатные квартиры площадью 35–45 кв. м, стоят 238–339 тыс. евро (10,8 млн – 15,4 млн грн), двухкомнатные, площадью 80–90 кв. м, продают за 425–520 тыс. евро (19,3 млн – 23,7 млн грн), трехкомнатные, площадью более 100 "квадратов", можно купить по цене от 590 тыс. евро (26,9 млн грн).

В Риме цены на недвижимость значительно ниже, а вот предложений на рынке достаточно много. В среднем однокомнатную квартиру здесь можно купить по цене 97–119 тыс. евро (4,4 млн – 5,4 млн грн), если площадь колеблется в пределах 36–43 кв. м. Двухкомнатное жилье, площадью 63-75 кв. м, продают по 212–275 тыс. евро (9,6 млн –12,5 млн грн). Цены на трехкомнатные квартиры, площадью более 100 "квадратов", стартуют от 370 тыс. евро (16,8 млн. грн).

Цены на однокомнатные квартиры в Милане (скриншот сайта Іdealista)

В Неаполе цены на жилье значительно ниже, чем в Милане и Риме. На рынке города предлагают однокомнатные квартиры, площадью 33 кв. м, за 55 тыс. евро (2,5 млн. грн). Двухкомнатные, площадью 45–70 кв. м, стоят 110-180 тыс. евро (5 млн – 8,2 млн грн), трехкомнатные, с площадью более 100 "квадратов", продают по цене от 340 тыс. евро (15,5 млн грн).

В Венеции цены на недвижимость близки к ценам в Риме. Здесь за однокомнатную квартиру площадью 40 кв. м, просят от 115 тыс. евро (5,2 млн. грн). Цены на двухкомнатное жилье, площадью 70 "квадратов" колеблются от 225 тыс. до 300 тыс. евро (10,2 млн – 13,6 млн грн), а трехкомнатные квартиры площадью от 100 "квадратов" стоят от 450 тыс. евро (20,5 млн грн).

Цены на двухкомнатные квартиры в Венеции (скриншот сайта Idealista)

Какие цены на дома и таунхаусы

В Милане можно купить таунхаус до 100 "квадратов" по цене 428 тыс. евро (19,5 млн грн), а вот дома на рынке практически все с площадью больше 250 "квадратов". Такие стоят от 750 тыс. евро (34,2 млн. грн). При этом в эту цену входит и гараж.

В Риме на рынке недвижимости можно найти дома на разный вкус и бюджет. Жилье, площадью 100 кв. м, стоит от 495 тыс. евро (22,5 млн грн), если площадь более 170 кв. м – цена составляет 729 тыс. евро (33,2 млн. грн).

В Неаполе дома, площадью 110–140 кв. м, продают по цене 83 тыс. – 415 тыс. евро (3,7 млн – 18,9 млн грн).

В Венеции дома, площадью 155–160 "квадратов" можно купить за 760 тыс. – 1 млн евро (34 млн – 45,6 млн грн).

Цены на жилье в Венеции (скриншот сайта Idealista)