Ситуация на фронте сегодня 15 февраля

Украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян возле Авдеевки и поразили радиолокационную станцию противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 51 боевое столкновение. В общем враг нанес 30 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, учебные заведения, а также объекты критической инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Охримовка, Нестерное, Бударки, Черное, Колодязное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Большая Писаревка, Владимировка, Александровка Сумской области; Кудиевка, Красное, Старица, Волчанск, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области, где противник также нанес авиационный удар.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак у Тернов, Ямполовки и Веселого Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Терны, Новосадовое Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 9 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак в районе Авдеевки и еще 1 атаку неподалеку Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, продолжает попытки захватить Авдеевку. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Очеретино, Бердичи, Орловка, Ласточкино Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись до 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики, при поддержке авиации, 17 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражено 3 атаки врага южнее Пречистовки и у Старомайорского Донецкой области. Противником нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Шевченко, Старомайорское Донецкой области и Новодаровка Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Инженерное, Велетенское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлена 1 попытка штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 складу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника.