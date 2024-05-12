Возле Коблево произошло ДТП с пятью пострадавшими, один автомобиль загорелся (фото)

Возле Коблево 11 мая произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из них загорелся. Пострадали 5 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

Так, 11 мая, примерно в 13:30 на автодороге "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи с. Коблево Николаевского района произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet Aveo, под управлением 46-летнего водителя, и автомобилем Mitsubishi L 200, за рулем которого находился 28-летний мужчина, буксировавший автомобиль УАЗ.

"В результате столкновения транспортных средств автомобили получили механические повреждения и произошло возгорание УАЗа. Водитель Chevrolet и водитель и трое пассажиров УАЗ получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Фото с места аварии возле Коблево Николаевского района (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

ДТП в Украине

В последние несколько дней в Украине произошли несколько ДТП с пострадавшими и погибшими. Так, 8 мая в Черкассах столкнулись троллейбус и автомобиль ГСЧС. В результате ДТП пострадали более 10 человек, среди них трое детей.

Кроме того, 11 мая на объездной дороге Винницы произошла авария, в результате которой погибли трое полицейских.