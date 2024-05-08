В центре Черкасс столкнулись троллейбус и автомобиль ГСЧС: пострадали более 10 человек

В Черкассах на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной сотни столкнулись троллейбус и автомобиль ГСЧС в среду, 8 мая. В результате ДТП пострадали более 10 человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Черкаси" и местные Telegram-каналы.

По информации очевидцев, троллейбус не затормозил и в результате столкновения выехал на тротуар и проехал им почти квартал. На своем пути он снес дорожные знаки и повредил светофор.

"В результате происшествия произошла опрокидывание пожарной автоцистерны, которая следовала на место чрезвычайного происшествия. Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы", - рассказала представитель Главного управления ГСЧС Черкасской области Ксения Крутоус.

Как сообщил руководитель черкасской экстренной помощи Игорь Фесун, предварительно известно о четырнадцати травмированных, среди которых есть дети.

"Десять человек получили травмы, среди них трое детей. Ничего критического нет, травмы у них легкие, можно сказать, только испуг. В настоящее время обследуют четырех работников ГСЧС", - рассказал он.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии. Патрульные обеспечивают регулировку дорожного движения.

Бульваром Шевченко частично ограничили движение. Водителей просят учесть ситуацию и, по возможности, выбрать другой маршрут.