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Біля Коблева сталася ДТП із п'ятьма постраждалими, один автомобіль спалахнув (фото)

Миколаїв, Неділя 12 травня 2024 11:06
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Біля Коблева сталася ДТП із п'ятьма постраждалими, один автомобіль спалахнув (фото) Фото: біля Коблева сталася ДТП із п'ятьма постраждалими (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)
Автор: Наталія Гурковська

Біля Коблева 11 травня сталася ДТП за участю двох автомобілів, один із них спалахнув. Постраждали 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Так, 11 травня, приблизно о 13:30 на автодорозі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" поблизу с. Коблеве Миколаївського району сталась ДТП за участі автомобілів Chevrolet Aveo, під керуванням 46-річного водія, та автомобілем Mitsubishi L 200, за кермом якого перебував 28-річний чоловік, що буксирував автомобіль УАЗ.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів автомобілі зазнали механічних пошкоджень та сталось займання УАЗу. Керманич Chevrolet та водій і троє пасажирів УАЗ отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Фото з місця аварії біля Коблева Миколаївського району (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до пʼяти років.

ДТП в Україні

За останні кілька днів в Україні сталися кілька ДТП із постраждалими та загиблими. Так, 8 травня в Черкасах зіткнулися тролейбус і автомобіль ДСНС. Внаслідок ДТП постраждали понад 10 осіб, серед них троє дітей.

Крім того, 11 травня на об'їзній дорозі Вінниці сталася аварія, внаслідок якої загинули троє поліцейських.

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