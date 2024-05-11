В пригороде Винницы в результате ДТП погибли трое полицейских
В субботу, 11 мая, на объездной дороге Винницы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое полицейских.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
По предварительной информации, в результате столкновения трех автомобилей трое сотрудников Белоцерковского райотдела полиции, которые проходили курс обучения на полицейских офицеров, погибли на месте происшествия. Еще одного полицейского доставили в больницу.
Полицейские не находились при исполнении служебных обязанностей и возвращались с учебы.
Водитель второго автомобиля, Toyota Tundra, его жена и их несовершеннолетний ребенок также госпитализированы. По информации медиков, угрозы их жизни нет.
Третий автомобиль получил механические повреждения.
На месте аварии продолжаются следственные действия. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
По факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Фото: ДТП в пригороде Винницы (npu.gov.ua)
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