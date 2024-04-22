Россияне обстреляли автобусную остановку в Херсоне, есть пострадавшая
Российские захватчики обстреляли автобусную остановку в Херсоне. В результате атаки пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.
"Российские войска обстреляли автобусную остановку в Днепровском районе Херсона. В результате вражеского обстрела пострадала 44-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Пострадавшая получила контузию, ранение ноги, взрывную и черепно-мозговую травмы.
Женщину доставили в больницу. Ей оказывается медицинская помощь.
Обстрел Херсона
Освобождение Херсона и правобережной части Херсонской области украинскими войсками осенью 2022 года не стало гарантией безопасности для мирного населения. Российские оккупанты продолжают обстреливать эти территории, нанося ущерб жилым кварталам, гражданской инфраструктуре и вызывая человеческие жертвы.
Вот лишь несколько примеров таких преступлений:
Конец февраля 2024 года: В результате обстрела Херсона российскими войсками попали в грузовое судно. Также получили повреждения ферма и элеватор.
Начало января 2024 года: Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки вспыхнул склад с гуманитарной помощью, четыре человека получили ранения.
26 декабря 2023 года кафиры обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Погиб 29-летний сотрудник полиции в Кировоградской области. Кроме того, ранения получили двое сотрудников полиции Херсонской области и двое гражданских.
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