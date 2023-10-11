У газопровода между Финляндией и Эстонией был взрыв, - сейсмологи
Норвежский неправительственный исследовательский институт (NORSAR) зафиксировал взрывы вдоль финского побережья Балтийского моря ночью 8 октября. Тогда газопровод Balticconnector получил повреждения и вышел из строя на несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NORSAR.
По данным сейсмологов, источник взрыва располагался примерно в 40 км от эстонского Палдиски. По оценкам, сила зафиксированного толчка составляла 1 балл, что меньше, чем в результате взрыва на "Северном потоке" в сентябре 2022 года.
Отмечается, что оценки и места и магнитуды могут быть неточными и продолжается дальнейший анализ данных.
Повреждение газопровода Balticconnector
В ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. По оценкам властей, газопровод вышел из строя на несколько месяцев. При этом СМИ сообщают, что за повреждением газопровода могла стоять Россия.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что газопровод мог быть умышленно нанесен повреждением и правоохранители расследуют дело по факту вандализма. В НАТО заявили, что готовы помочь в расследовании.
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