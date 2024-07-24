RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вблизи Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно, есть погибшие

Фото: рыболовецкое судно Argos Georgia (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Около берегов Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно под флагом Святой Елены, погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Судно под названием Argos Georgia затонуло вечером во вторник, 23 июля, подало сигнал бедствия возле города Стэнли, в 424 километрах от берега к востоку от столицы Фолклендских островов.

Отмечается, что на борту судна находились 27 членов экипажа, среди которых - 8 граждан России, 10 испанцев (включая капитана), 2 уругвайца, 2 перуанца и 5 индонезийцев. Из них 14 спасены, еще семеро считаются пропавшими без вести.

Спасенных доставили в Мемориальную больницу короля Эдуарда VII в Стэнли для медицинского обследования, поиски пропавших без вести продолжаются.

Сейчас поисковые работы приостановлены из-за плохих погодных условий.

Напомним, в начале июля в Иране фрегат Sahand практически затонул у пристани Бандар-Аббас.

В апреле возле Мозамбика затонул паром, погибли десятки людей.

Ранее в Суэцком канале буксир врезался в танкер и затонул.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News