Возле Филадельфии разбился самолет, из-за катастрофы произошли пожары в домах

В США легкомоторный самолет Learjet 55 потерпел крушение возле Филадельфии недалеко от торгового центра. В результате падения борта произошли пожары в нескольких домах, есть раненые.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CBS News Philadelphia.
Инцидент со взрывом и пожарами в результате авиакатастрофы произошел на северо-востоке Филадельфии.
Местная полиция рассказала, что небольшой реактивный самолет разбился в районе бульвара Рузвельта и Котман-авеню.
Самолет Learjet 55 направлялся из Филадельфии в Спрингфилд (штат Миссури). Отмечается, что борт упал на окраине возле торгового центра Roosevelt Mall всего через несколько минут после вылета со взлетно-посадочной полосы. Это произошло около 18:30 по местному времени (01:30 по киевскому времени).
По словам пожарных, после падения самолета загорелись несколько домов в районе Котман-авеню и бульвара Рузвельта.
Еще одна авиакатастрофа только что в Филадельфии; мы не можем спешить с выводами, пока не узнаем, черный или белый пилот.pic.twitter.com/7zSG1n0rn1- Alex Cole (@acnewsitics) 31 января 2025 года
Источники американских СМИ в полиции сообщили, что части самолета врезались в автомобили в этом районе. Также есть информация о пожаре на некоторых предприятиях вблизи торгового центра Roosevelt Mall.
В правоохранительных органах рассказали о нескольких раненых на земле после авиакатастрофы.
По данным полиции, на борту самолета находилось два человека. Пока неизвестна их судьба, и успели ли они катапультироваться.
Вместе с тем министр транспорта США Шон Даффи написал в соцсетях, что "как сообщается, на борту было 6 человек".
По словам персонала скорой помощи, шесть человек - это два врача, двое пилотов, пациент и, вероятно, член семьи пациента, обновили данные о последствиях американские СМИ.
Отметим, данная катастрофа произошла через несколько дней после трагического авиакрушения в Вашингтоне, когда 29 января в воздухе столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет UH-60 Black Hawk. После этого обломки двух бортов упали в реку. В результате той катастрофы погибли 67 человек - 60 пассажиров и 4 члена экипажа гражданского борта, а также трое военных, которые находились на борту вертолета.
Сегодня стало известно, что следователи изъяли "черные ящики" обоих бортов после столкновения в Вашингтоне.
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