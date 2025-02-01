Возле Филадельфии разбился самолет, из-за катастрофы произошли пожары в домах

Инцидент со взрывом и пожарами в результате авиакатастрофы произошел на северо-востоке Филадельфии.

Местная полиция рассказала, что небольшой реактивный самолет разбился в районе бульвара Рузвельта и Котман-авеню.

Самолет Learjet 55 направлялся из Филадельфии в Спрингфилд (штат Миссури). Отмечается, что борт упал на окраине возле торгового центра Roosevelt Mall всего через несколько минут после вылета со взлетно-посадочной полосы. Это произошло около 18:30 по местному времени (01:30 по киевскому времени).

По словам пожарных, после падения самолета загорелись несколько домов в районе Котман-авеню и бульвара Рузвельта.

Еще одна авиакатастрофа только что в Филадельфии; мы не можем спешить с выводами, пока не узнаем, черный или белый пилот.pic.twitter.com/7zSG1n0rn1 - Alex Cole (@acnewsitics) 31 января 2025 года

Источники американских СМИ в полиции сообщили, что части самолета врезались в автомобили в этом районе. Также есть информация о пожаре на некоторых предприятиях вблизи торгового центра Roosevelt Mall.

Что известно о пострадавших

В правоохранительных органах рассказали о нескольких раненых на земле после авиакатастрофы.

По данным полиции, на борту самолета находилось два человека. Пока неизвестна их судьба, и успели ли они катапультироваться.

Вместе с тем министр транспорта США Шон Даффи написал в соцсетях, что "как сообщается, на борту было 6 человек".

По словам персонала скорой помощи, шесть человек - это два врача, двое пилотов, пациент и, вероятно, член семьи пациента, обновили данные о последствиях американские СМИ.