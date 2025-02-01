Авиакатастрофа в Вашингтоне: следователи изъяли "черные ящики" погибших бортов
В Соединенных Штатах продолжается расследование авиакатастрофы, которая произошла в Вашингтоне 29 января. С обломков бортов изъяли "черные ящики" для дальнейшего изучения зафиксированных данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Следователи изъяли бортовые самописцы пассажирского самолета (один записывал данные полета, другой - разговоры пилотов) и объединенный "черный ящик" военного вертолета.
Член Национального совета по безопасности на транспорте Тодд Инман во время брифинга отметил, что в голосовой самописец кабины самолета попала вода, но его пытаются восстановить.
В предварительном отчете Федерального авиационного управления США (F.A.A.) говорится о том, что авиадиспетчер, который дежурил в момент катастрофы, выполнял обязанности, которые обычно должны выполнять два человека.
Инман добавил, что в ходе расследования, следователи будут принимать во внимание самые разные обстоятельства, вплоть до того, что употребляли в пищу авиадиспетчеры в тот день.
В пятницу, 31 января, Управление закрыло доступ большинства вертолетов к воздушному пространству Национального аэропорта имени Рональда Рейгана.
Меры фактически перекрывают доступ вертолетов к северной и южной зон аэропорта.
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Вечером в среду, 29 января, в Вашингтоне в воздухе столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет UH-60 Black Hawk. Обломки бортов упали в реку Потомак.
В катастрофе погибли все 60 пассажиров и членов экипажа гражданского борта и находившиеся в вертолете трое военных.
По состоянию на 31 января из реки изъяли более 40 тел погибших.
Подробнее об авиакатастрофе в Вашингтоне, - читайте в нашем авторском материале.
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