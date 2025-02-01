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Возле Филадельфии разбился самолет, из-за катастрофы произошли пожары в домах

Суббота 01 февраля 2025 03:32
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Возле Филадельфии разбился самолет, из-за катастрофы произошли пожары в домах Фото: в Филадельфии из-за падения самолета произошли пожары (x.com/HexdlineNews)
Автор: Владимир Костырин

В США легкомоторный самолет Learjet 55 потерпел крушение возле Филадельфии недалеко от торгового центра. В результате падения борта произошли пожары в нескольких домах, есть раненые.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CBS News Philadelphia.

Инцидент со взрывом и пожарами в результате авиакатастрофы произошел на северо-востоке Филадельфии.

Местная полиция рассказала, что небольшой реактивный самолет разбился в районе бульвара Рузвельта и Котман-авеню.

Самолет Learjet 55 направлялся из Филадельфии в Спрингфилд (штат Миссури). Отмечается, что борт упал на окраине возле торгового центра Roosevelt Mall всего через несколько минут после вылета со взлетно-посадочной полосы. Это произошло около 18:30 по местному времени (01:30 по киевскому времени).

По словам пожарных, после падения самолета загорелись несколько домов в районе Котман-авеню и бульвара Рузвельта.

Источники американских СМИ в полиции сообщили, что части самолета врезались в автомобили в этом районе. Также есть информация о пожаре на некоторых предприятиях вблизи торгового центра Roosevelt Mall.

Что известно о пострадавших

В правоохранительных органах рассказали о нескольких раненых на земле после авиакатастрофы.

По данным полиции, на борту самолета находилось два человека. Пока неизвестна их судьба, и успели ли они катапультироваться.

Вместе с тем министр транспорта США Шон Даффи написал в соцсетях, что "как сообщается, на борту было 6 человек".

По словам персонала скорой помощи, шесть человек - это два врача, двое пилотов, пациент и, вероятно, член семьи пациента, обновили данные о последствиях американские СМИ.

Отметим, данная катастрофа произошла через несколько дней после трагического авиакрушения в Вашингтоне, когда 29 января в воздухе столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет UH-60 Black Hawk. После этого обломки двух бортов упали в реку. В результате той катастрофы погибли 67 человек - 60 пассажиров и 4 члена экипажа гражданского борта, а также трое военных, которые находились на борту вертолета.

Сегодня стало известно, что следователи изъяли "черные ящики" обоих бортов после столкновения в Вашингтоне.

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Соединенные Штаты Америки Авиакатастрофа
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