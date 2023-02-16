Возле Энергодара произошла масштабная детонация боекомплекта россиян, - Никопольская РВА

Сегодня, 16 февраля, под Энергодаром в небо поднялся большой столб дыма. Вероятно, причиной стала детонация боекомплекта россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.
"Сегодня, на противоположном берегу неожиданно поднялся огромный столб белого дыма. Есть две версии, которые проверяют соответствующие службы. Первая - конклав избрал нового понтифика. Вторая - произошла масштабная детонация боекомплекта орков на противоположном берегу водохранилища", - написал Евтушенко.
Фото: столб дыма под Энергодаром (t.me/Yevtushenko_E)
По его словам, в любом случае не будет лишним поблагодарить украинских военных.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили артиллерийское подразделение российских оккупантов.
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