Біля Енергодару відбулася масштабна детонація боєкомплекту росіян, - Нікопольська РВА

Сьогодні, 16 лютого, під Енергодаром у небо здійнявся великий стовп диму. Ймовірно, причиною стала детонація боєкомплекту росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.
"Сьогодні, на протилежному березі несподівано піднявся величезний стовп білого диму. Є дві версії, які перевіряють відповідні служби. Перша - конклав обрав нового понтифіка. Друга - відбулася масштабна детонація боєкомплекту орків на протилежному березі водосховища", - написав Євтушенко.
Фото: стовп диму під Енергодаром (t.me/Yevtushenko_E)
За його словами, у будь-якому випадку не буде зайвим подякувати українським військовим.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили артилерійський підрозділ російських окупантів.
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