Украинские разведчики показали, как дроном-камикадзе уничтожили позиции оккупантов (видео)
Украинские военные, применив дрон-камикадзе, нанесли точный удар по скоплению живой силы россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на виде , опубликованное 3-й отдельной штурмовой бригадой в Telegram.
На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона подмечает позиции российских военных. Они находились у линии электросетей.
На видео видно, как оккупанты пытаются спрятаться. Однако оператор дрона направляет его прямо на российские позиции.
"Проведя разведку позициями противника, была обнаружена живая сила врага. Остальные дела - за дроном-камикадзе", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские пограничники под Бахмутом (Донецкая область) уничтожили российского беспилотника, введшего разведку.
Также мы писали, что украинские военные, применив дроны-камикадзе и артиллерию, нанесли точный удар по скоплению живой силы россиян.
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