Возле Часового Яра россияне сожгли около сотни своих погибших солдат, - ОТГ "Луганск"

Возле Часового Яра российские захватчики подожгли коллектор, где после авиаудара ВСУ 9 января погибло около 100 их военных. Это было сделано для того, чтобы не забирать тела своих солдат и скрыть большие потери.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.
По его словам, 4-8 января Силы обороны зафиксировали активность противника в районе канала Северский Донец.
Враг использовал период густых туманов и ограниченную видимость для перемещения по трубам канала к коллектору в Калиновке вблизи Часового Яра. За четыре дня зафиксировали более 100 оккупантов.
"Противник обустроил укрытие в коллекторе. 9 января по скоплению врага был нанесен авиаудар. Вероятно, что то количество личного состава, которое там накапливалось - более 100 человек - было уничтожено", - рассказал Запорожец.
А 21 января, по словам спикера, враг организовал поджог, вероятно, чтобы скрыть потери и избежать эвакуационных мероприятий.
Напомним, что еще в июле 2024 года украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Силы обороны заняли более выгодные позиции.
Как недавно рассказали в ВСУ, сейчас в Часовом Яру идут активные городские бои. Россияне пытаются попасть на огнеупорный комбинат и за микрорайон "Канал".
Также на прошлой неделе в ВСУ рассказали, что в Часовом Яру оккупанты используют трубы канала "Северский Донец-Донбасс, чтобы прятаться от непогоды.
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