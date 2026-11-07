У Белого дома задержали мужчину с оружием, которому голоса велели убить Трампа

Секретная служба США задержала вблизи Белого дома мужчину с тремя единицами огнестрельного оружия. Он заявил, что слышит голоса, приказывающие ему приехать в Вашингтон и убить Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Задержание произошло вечером в четверг, 5 ноября. Сотрудники Секретной службы подошли к мужчине, который вел себя подозрительно в припаркованном автомобиле.

По данным американских чиновников, задержанный рассказал, что слышит в уме голоса. Они якобы предписывали ему приехать в столицу и убить президента.

Вскоре выяснилось, что автомобиль числится угнанным. В нем нашли три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов.

Подозреваемого зовут Ронни Йордрикс Гуанипа Чинос. По данным Министерства внутренней безопасности, это мигрант из Венесуэлы, находящийся в США нелегально. В страну он попал через Техас в марте 2024 года.

Ему уже предъявлены обвинения, сейчас он находится под стражей Службы маршалов США.

В Белом доме ситуацию не прокомментировали, переадресовав вопросы в Минвнутреннюю безопасность и Секретную службу.