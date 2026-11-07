ua en ru
Сб, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Біля Білого дому затримали озброєного чоловіка, який чув голоси з наказом убити Трампа

06:35 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Біля Білого дому затримали озброєного чоловіка, який чув голоси з наказом убити Трампа Фото: будівля Білого дому (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Секретна служба США затримала поблизу Білого дому чоловіка з трьома одиницями вогнепальної зброї. Він заявив, що чує голоси, які наказують йому приїхати до Вашингтона і вбити Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Затримання сталося ввечері в четвер, 5 листопада. Співробітники Секретної служби підійшли до чоловіка, який поводився підозріло у припаркованому автомобілі.

За даними американських посадовців, затриманий розповів, що чує в голові голоси. Вони нібито наказували йому приїхати до столиці і вбити президента.

Невдовзі з'ясувалося, що автомобіль числиться викраденим. У ньому знайшли три одиниці вогнепальної зброї і десятки набоїв.

Підозрюваного звуть Ронні Йордрікс Гуаніпа Чрінос. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, це мігрант з Венесуели, який перебуває в США нелегально. До країни він потрапив через Техас у березні 2024 року.

Йому вже висунули звинувачення, зараз він перебуває під вартою Служби маршалів США.

У Білому домі ситуацію не прокоментували, переадресувавши запитання до Мінвнутрбезпеки та Секретної служби.

Погрози життю Трампа звучать не вперше. У ніч на 26 квітня за київським часом, під час вечері президента США з журналістами пулу Білого дому в готелі Washington Hilton, озброєний чоловік прорвався через пропускний пункт і відкрив вогонь. Трампа екстрено евакуювали, а одного з офіцерів охорони поранили, проте від загибелі його врятував бронежилет.

Стрільцем виявився 31-річний учитель Коул Аллен з каліфорнійського Торранса, якого затримали на місці. Згодом, за даними ЗМІ, він зізнався, що планував стріляти по посадовцях адміністрації Трампа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Білий дім
Новини
Найгірша ситуація - в Києві: Зеленський про ліквідацію наслідків російських атак
Найгірша ситуація - в Києві: Зеленський про ліквідацію наслідків російських атак
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так