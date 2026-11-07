Біля Білого дому затримали озброєного чоловіка, який чув голоси з наказом убити Трампа
Секретна служба США затримала поблизу Білого дому чоловіка з трьома одиницями вогнепальної зброї. Він заявив, що чує голоси, які наказують йому приїхати до Вашингтона і вбити Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Затримання сталося ввечері в четвер, 5 листопада. Співробітники Секретної служби підійшли до чоловіка, який поводився підозріло у припаркованому автомобілі.
За даними американських посадовців, затриманий розповів, що чує в голові голоси. Вони нібито наказували йому приїхати до столиці і вбити президента.
Невдовзі з'ясувалося, що автомобіль числиться викраденим. У ньому знайшли три одиниці вогнепальної зброї і десятки набоїв.
Підозрюваного звуть Ронні Йордрікс Гуаніпа Чрінос. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, це мігрант з Венесуели, який перебуває в США нелегально. До країни він потрапив через Техас у березні 2024 року.
Йому вже висунули звинувачення, зараз він перебуває під вартою Служби маршалів США.
У Білому домі ситуацію не прокоментували, переадресувавши запитання до Мінвнутрбезпеки та Секретної служби.
Погрози життю Трампа звучать не вперше. У ніч на 26 квітня за київським часом, під час вечері президента США з журналістами пулу Білого дому в готелі Washington Hilton, озброєний чоловік прорвався через пропускний пункт і відкрив вогонь. Трампа екстрено евакуювали, а одного з офіцерів охорони поранили, проте від загибелі його врятував бронежилет.
Стрільцем виявився 31-річний учитель Коул Аллен з каліфорнійського Торранса, якого затримали на місці. Згодом, за даними ЗМІ, він зізнався, що планував стріляти по посадовцях адміністрації Трампа.