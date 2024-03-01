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В Полтавской области произошло землетрясение

Пятница 01 марта 2024 05:05
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В Полтавской области произошло землетрясение Фото: в Полтавской области произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Решетиловском районе Полтавской области сегодня ночью, 1 марта, произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного центра специального контроля.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находится западнее города Полтава на глубине 10 км. Толчки были зафиксированы в 2:22 по Киевскому времени.

В Полтавской области произошло землетрясение

Карта: Главный центр специального контроля (gcsk.gov.ua)

По классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Колебания могли ощущаться только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Землетрясения в Украине

В ряде регионов Украины периодически происходят землетрясения, как правило, с очень небольшой магнитудой.

Так, 18 февраля было зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области с эпицентром на глубине 5 км. В начале месяца также в Карпатах произошло землетрясение. Сила толчков относилась к едва ощутимым.

Кроме того, в октябре прошлого года в восточной части Словакии произошло землетрясение, которое почувствовали жители западных областей Украины.

В сентябре в Закарпатской области зафиксировали землетрясение у границы с Румынией. Его сила тоже была неощутима.

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Полтавская область
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