У берегов Индии и Китая образовалась пробка из танкеров с российской нефтью, - Bloomberg

По данным агентства, экспорт российской нефти достиг самого высокого уровня за последние два с половиной года, однако проблемы с разгрузкой привели к резкому росту объемов нефти, находящейся в море.

В частности, за последние четыре недели Москва отгружала около 3,87 млн баррелей в день - примерно на 200 тысяч больше, чем за период до 14 декабря. Это обусловлено восстановлением еженедельных поставок из балтийского порта Приморск.

С конца августа 2025 года количество российской нефти на танкерах выросло на 48%, но ее доставка усложнилась. По меньшей мере 20 судов ожидают разрешения на швартовку в портах Китая и Индии, а некоторым танкерам понадобились месяцы, чтобы доставить груз.

"Накопление российской нефти в море также совпадает с активизацией действий США против танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее, которые президент США Дональд Трамп обвиняет в перевозке нефти, подпадающей под санкции", - пишет Bloomberg.

Это, по данным агентства, вызывает беспокойство у покупателей и перевозчиков российской нефти из-за риска попасть под ограничения.

В то же время Кремль пытается компенсировать возможное сокращение поставок в Китай и Индию, увеличивая количество рейсов танкеров без указанного конечного пункта назначения. Суда все чаще указывают промежуточные маршруты или длительное время находятся в море, меняя направление и задерживаясь возле портов Китая и Индии.

"Суда также проводят больше времени в море, при этом несколько танкеров отклоняются от первоначальных пунктов назначения на западном побережье Индии или в Турции. Они также задерживаются в ожидании разгрузки в китайских портах", - подытожили в Bloomberg.