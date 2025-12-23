ua en ru
У берегов Индии и Китая образовалась пробка из танкеров с российской нефтью, - Bloomberg

Россия, Вторник 23 декабря 2025 19:43
У берегов Индии и Китая образовалась пробка из танкеров с российской нефтью, - Bloomberg Иллюстративное фото: у берегов Индии и Китая образовалась пробка из танкеров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

У берегов Индии и Китая наблюдается значительное скопление танкеров, загруженных российской нефтью, которые не могут разгрузиться в портах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, экспорт российской нефти достиг самого высокого уровня за последние два с половиной года, однако проблемы с разгрузкой привели к резкому росту объемов нефти, находящейся в море.

В частности, за последние четыре недели Москва отгружала около 3,87 млн баррелей в день - примерно на 200 тысяч больше, чем за период до 14 декабря. Это обусловлено восстановлением еженедельных поставок из балтийского порта Приморск.

С конца августа 2025 года количество российской нефти на танкерах выросло на 48%, но ее доставка усложнилась. По меньшей мере 20 судов ожидают разрешения на швартовку в портах Китая и Индии, а некоторым танкерам понадобились месяцы, чтобы доставить груз.

"Накопление российской нефти в море также совпадает с активизацией действий США против танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее, которые президент США Дональд Трамп обвиняет в перевозке нефти, подпадающей под санкции", - пишет Bloomberg.

Это, по данным агентства, вызывает беспокойство у покупателей и перевозчиков российской нефти из-за риска попасть под ограничения.

В то же время Кремль пытается компенсировать возможное сокращение поставок в Китай и Индию, увеличивая количество рейсов танкеров без указанного конечного пункта назначения. Суда все чаще указывают промежуточные маршруты или длительное время находятся в море, меняя направление и задерживаясь возле портов Китая и Индии.

"Суда также проводят больше времени в море, при этом несколько танкеров отклоняются от первоначальных пунктов назначения на западном побережье Индии или в Турции. Они также задерживаются в ожидании разгрузки в китайских портах", - подытожили в Bloomberg.

Напомним, в октябре этого года правительство Великобритании расширило санкции против России, добавив в список еще 40 компаний и физических лиц. В перечень вошли крупные энергетические предприятия, банки, а также посредники, которые способствовали обходу ограничений, введенных против Кремля. В Британии нарушение санкционного режима может квалифицироваться как уголовное преступление.

Кроме того, 4 декабря Лондон объявил о новом масштабном пакете санкций, направленном против российской военной разведки. Ограничения были введены как в отношении самой структуры, так и против 11 ее представителей, связанных с войной против Украины и событиями 2018 года.

Недавно Великобритания также применила санкции к лицам и организациям, причастным к депортации украинских детей. В перечень попали, в частности, мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и Фонд Ахмата Кадырова, который, по данным британской стороны, организует лагеря по перевоспитанию и милитаризации детей.

В целом новые ограничения коснулись восьми человек и трех организаций, связанных с Кремлем.

