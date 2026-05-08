У берегов Греции обнаружили украинский морской дрон Magura

Обнаружение дрона у побережья Лефкады

В Ионическом море, неподалеку от южной части острова Лефкада, в четверг был найден безэкипажный морской аппарат.

По данным греческих официальных структур, устройство было опознано как украинский морской дрон Magura V3.

Инцидент вызвал оперативную реакцию нескольких ведомств, включая Министерство национальной обороны Греции и специализированные подразделения по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Содержимое и оценка угрозы

По предварительным данным, внутри аппарата были обнаружены детонаторы, однако взрывчатых веществ не выявили.

Это позволило снизить первоначальный уровень угрозы, из-за которого к месту находки направлялись саперы батальона разминирования TENX.

Несмотря на это, специалисты продолжают детальное изучение конструкции и оборудования беспилотника.

Версии происхождения и назначения

Следственные органы рассматривают сразу несколько сценариев появления дрона в регионе.

Среди них — возможное использование аппарата в операциях, связанных с незаконной деятельностью на море, включая контрабандные схемы.

Отдельно изучается версия, согласно которой беспилотник мог быть связан с потенциальными атаками на суда так называемого "теневого флота", который используется для транспортировки российской нефти в обход санкционных ограничений.

Ранее зафиксированные инциденты

В последние месяцы в регионе уже фиксировались похожие случаи. В декабре сообщалось о повреждении российского танкера "Кендил", а в марте — о взрыве на танкере "Арктик Метагаз" в районе юго-восточнее Мальты.

Обнаружение и передача властям

По данным источников, дрон был найден рыбаками в прибрежной пещере у мыса Дукато.

Сообщается, что двигатель устройства продолжал работать в момент обнаружения.