У берегов Батуми взорвалась морская мина
В Черном море у берегов грузинского города Батуми взорвалась морская мина. Взрыв произошел примерно в 25 метрах от берега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рустави-2.
В результате инцидента никто не пострадал. В каком именно районе Черного мора была обнаружена мина пока неизвестно.
На месте инцидента работают представители МВД.
Отметим, что этот инцидент - первое с начала полномасштабного вторжения России в Украину обнаружение морской мины на черноморском побережье Грузии.
Напомним, 20 января на один из пляжей в Одесской области вынесло очередную дрейфующую мину.
Кроме того, 3 января военные обнаружили и ликвидировали морскую мину в Одесской области. "Плавающую опасность" волны упрямо устремляли в сторону побережья.
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