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У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Фото: У берегов Аляски произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 19 марта, у берегов Аляски произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Геологической службы Соединенных Штатов.

Эпицентр находился в 19 км к юго-западу от населенного пункта Анкор Поинт и в 210 км к юго-западу от города Анкоридж. Очаг подземных толчков залегал на глубине 65,4 км.

Сообщения о разрушениях и угрозе цунами пока не поступали.

Напомним, 14 марта возле побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Кроме того, 12 марта в Румынии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,2 балла по шкале Рихтера.

Добавим, что 5 марта у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

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Аляска