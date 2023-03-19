У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Эпицентр находился в 19 км к юго-западу от населенного пункта Анкор Поинт и в 210 км к юго-западу от города Анкоридж. Очаг подземных толчков залегал на глубине 65,4 км.

Сообщения о разрушениях и угрозе цунами пока не поступали.

Напомним, 14 марта возле побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Кроме того, 12 марта в Румынии произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,2 балла по шкале Рихтера.

Добавим, что 5 марта у побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

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