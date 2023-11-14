У Авдеевки Силы обороны сбили восьмой за месяц Су-25
Силы обороны Украины сбили очередной российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении во вторник, 14 ноября.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Таврического направления Александр Штупун.
По его словам, защитникам удалось уничтожить штурмовик Су-25. Однако оружие, из которого была поражена воздушная цель врага, пока не уточняется.
Штупун отметил, что это уже 8-й уничтоженный российский самолет на Авдеевском направлении с 10 октября 2023 года. В это время РФ начала активные боевые действия и наступление на этом направлении.
Бои за Авдеевку
Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.
Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.
Ранее начальник Авдеевской МВА выразил мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.
Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас – читайте в материале РБК-Украина.
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