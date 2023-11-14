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Біля Авдіївки Сили оборони збили восьмий за місяць Су-25

Вівторок 14 листопада 2023 20:53
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Біля Авдіївки Сили оборони збили восьмий за місяць Су-25 Ілюстративне фото: біля Авдіївки Сили оборони збили восьмий за місяць Су-25 (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України збили черговий російський літак Су-25 на Авдіївському напрямку у вівторок, 14 листопада.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, захисникам вдалося знищити штурмовик Су-25. Однак зброя, з якої було уражено повітряну ціль ворога, наразі не уточнюється.

Штупун зауважив, що це вже 8-мий знищений російський літак на Авдіївському напрямку з 10 жовтня 2023 року. Саме тоді РФ розпочала активні бойові дії та наступ на цьому напрямку.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що в районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

Раніше начальник Авдіївської МВА висловив думку, що російські війська швидше за все готові до третьої хвилі штурму міста, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом і чому росіяни активізували наступ саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Су-25 Війна Росії проти України Авдіївка
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