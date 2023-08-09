Большинство - без вилл и "Мерседесов". В НАПК рассказали о проверке украинских военкомов
Сотрудники Национального агентства по вопросам противодействия коррупции проверяют образ жизни 135 военкомов. У большинства из них не обнаружили дорогого имущества.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Укринформу" рассказал глава НАПК Александр Новиков.
"Сейчас у нас начато 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений", - рассказал он.
По словам Новикова, как правило, мониторинг способа жизни показывает, что большинство военкомов являются доброчестными.
"Не все военкомы ездят на "Мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "Ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно”, - подчеркнул глава агентства.
Скандалы с военкомами
Напомним, в Украине последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками территориальных центров комплектования и соцподдержки.
В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогостоящую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.
Также правоохранители выяснили, что военком Днепропетровской области во время полномасштабной войны с Россией оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.
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